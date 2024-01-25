Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mersin'de keşfettiği bitkiye ismi verildi: Fritillaria Nevzatcaglari

        Mersin'de keşfettiği bitkiye ismi verildi: Fritillaria Nevzatcaglari

        Mersin'de coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, Anamur ilçesi Evcialanı Yaylası'nda 1750 metre yükseklikte yeni bir ters lale türü keşfetti. Fritillaria Nevzatcaglari ismi verilen bitki türü dergide yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Çağlar, "Bu bitkinin sadece belirli bir alanda bulunması, koruma önlemlerinin alınmasını gerekli kılıyor. Özellikle domuzların bitkinin bulunduğu araziyi kazması ve hayvan otlatmaya karşı koruma önlemlerinin alınması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coğrafya öğretmeni keşfetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Nevzat Çağlar, geçen yıl mart ayında Evcialanı Yaylası Yaylacık mevkisinde 1750 metre yükseklikte yeni bir lale türü keşfetti.

        Çağlar, yeni türün bilim dünyasına kazandırılması için harekete geçti. Çalar, çektiği fotoğrafları flora gruplarında yayınladı. Çağlar'ın bu keşfi, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım'ın dikkatini çekti.

        Yıldırım'ın yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle tekrar araziye giden Çağlar, bitkiye ait örnekler topladı. Daha sonra, ters lale türleri konusunda uzman olan Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehtap Tekşen'e bitkiyle ilgili bilgileri gönderdi.

        YENİ BİR TERS LALE TÜRÜ

        Prof. Dr. Tekşen, Resimli Türkiye E-Florası Bilim Editörleri Aşkın Öykü Çimen ve Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile birlikte yeni türü 22 Ocak'ta Annales Botanici Fennici Dergisi'nde yayımladı. 'Fritillaria Nevzatcaglari' adı verilen bitki, bilim dünyasına yeni bir ters lale türü olarak tanımlandı. Bu keşif, Anamur'un zengin florasına ve doğal güzelliklerine önemli bir katkı sağladı.

        "KORUNMASI GEREKİYOR"

        Gurur duyduğunu belirten Çağlar, "Anamur'un kısa mesafelerde değişen yükseltisi, farklı iklim koşulları, kalkerli arazi yapısı gibi özellikleriyle birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu bitkinin sadece belirli bir alanda bulunması, koruma önlemlerinin alınmasını gerekli kılıyor. Özellikle domuzların bitkinin bulunduğu araziyi kazması ve hayvan otlatmaya karşı koruma önlemlerinin alınması gerekiyor" dedi.

        Keşfettiği bitkinin sadece Anamur'un doğal güzelliklerine değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydeden Nevzat Çağlar, bu keşfin, ilçenin biyolojik çeşitliliğini ve endemik bitki türlerini koruma çabalarına önemli bir katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fritillaria Nevzatcaglari
        #Mersin
        #Mersinde keşfedilen bitki
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Habertürk Anasayfa