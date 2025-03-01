Mersin'de kadın ramazan davulcularından ilk mesai

Erdemli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekip, aldıkları eğitimin ardından görevlerinin başına geçti.

AA'nın haberine göre; Ramaza ayının ilk gecesinde ellerine davullarını alan kadınlar, mahalleri gezerek vatandaşları sahura maniler eşliğinde uyandırdı. Kadın davulculara, Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

REKLAM advertisement1

Davulculardan Müslüme Coşar Özsu, kadın olarak ramazan davulu çalmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Hatun Kırcılı ise kızıyla yaklaşık 5 yıldır sahur davulu çaldığını belirtti. Önce gündüz provalar yaptıklarını anlatan Kırcılı, "Kadınlar olarak bu işi gönüllü yapıyoruz ve bundan büyük bir huzur duyuyoruz. Zabıta ekiplerinin eşliğinde güvenli bir şekilde bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

Hatun Kırcılı'nın kızı Melisa Kırcılı da annesiyle sahur geleneğini yaşatmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını kaydetti.