Mersin'de hortum seralara zarar verdi

Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.

AA'nın haberine göre; hortum nedeniyle Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü.

Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.