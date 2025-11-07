Mersin'de hortum seralara zarar verdi
Mersin Bozyazı'da meydana gelen hortum nedeniyle muz ve sebze yetiştirilen bazı seralar zarar gördü
Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde oluşan hortum, sebze ve meyve yetiştirilen bazı seraların örtülerinde hasara, bazılarının ise kısmen yıkılmasına neden oldu.
AA'nın haberine göre; hortum nedeniyle Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü.
Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede hasar tespit çalışmasının devam ettiği bildirildi.