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Haberler Gündem Mersin'de evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2si öldü 1i ağır yaralandı

Mersin'de evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

Toroslar'da Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirledi

Giriş: 23.04.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2si öldü 1i ağır yaralandı
AA

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Buluklu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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