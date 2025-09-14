Denize giren kişi boğuldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren kişi boğuldu
Giriş: 14.09.2025 - 02:01 Güncelleme: 14.09.2025 - 02:01
Kızkalesi Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla denize giren Erol Türkdoğan (55) bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkdoğan’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, cansız bedeni denizden çıkardı.
İncelemelerin ardından cansız beden, otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf:DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ