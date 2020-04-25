Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Bayağı Balaban kuşu, belediye ekiplerine teslim edildi. Nesli tükenmekte olan kuş, tedavisinin ardından koruma altında alındı.

Toroslar Belediyesi Veteriner Hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık olduğunu, bir süre gözlem altında tutacaklarını, iyileştikten sonra doğaya bırakacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kuşun tüm tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.