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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılığın önüne geçildi

        Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılığın önüne geçildi

        Mersin'de nefes kesen operasyon! Bir fabrikada yapılan aramalarda, 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 adet mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. El konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:30
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        20 milyon TL'lik kaçakçılık önlendi
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        Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin'de toplam 20 milyon TL'lik kaçakçılığın önüne geçildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Mersin'de yürütülen çalışmalar sonucu, Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personellerinin de katılımıyla, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında bir fabrikanın deposunda arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda, 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 adet mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. El konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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        #Mersin
        #kaçakçılık
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