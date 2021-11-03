İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İbrahimli Mahallesi'nde sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda variller içerisinde ve satış için şişelenmiş 1075 litre içki bulundu.

Gözaltına alınan bir kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.