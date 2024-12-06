Everton- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 14 maçta 11 kez galip gelen Liverpool 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider olarak (35 puan) haftayı tamamladı. Öte yandan Everton sadece 3 karşılaşmayı kazandı ve 15. sırada yer aldı. Liverpool deplasmanda oynadığı son Lig maçında Newcastle ile 3-3 berabere kalırken, Everton ise evinde Wolwerhampton'ı 4-0 yenerek 5 maç sonra galip gelebildi. Peki, Everton- Liverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, Merseyside derbisinin detayları...