Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU KORUYUCU ETKİDE OLACAK

İnci Gücen'in yazısına göre; güçlü başlangıçlara ilerleyeceğimiz, gücümüzü hatırlayacağımız bu tutulma döngüsünde; ani kararlar almamak, doğru planlamalar yapmak ve düşünerek hareket edebilmek için bu Merkür Retrosu aslında koruyucu etkide olacaktır.