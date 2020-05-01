Merkür Boğa'da! Bu hafta burçları neler bekliyor?

Merhaba sevgili Habertürk okurları Mayıs ayına girdiğimiz bu haftada zihnimiz daha berraklaşıyor, morallerimiz daha da yükseliyor… Geçtiğimiz hafta başlayan Plüton retrosunun etkileri devam ederken gökyüzü biraz daha sakin hareket etmemizi söylüyor. 27 Nisan’da ise Merkür Boğa burcuna geçti. Boğa burcu, sağlam adım atar, güvenilirdir, hesap kitap, yatırım işleriyle ilgilidir. Bu nedenle bu geçişle beraber yatırımlarınızdan güzel sonuç almanız, para konularında rahatlamanız olası gözüküyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor dersiniz... 27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burçlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
27 Nisan haftasında ekonomik olarak destekler görebilirsiniz sevgili Koç burçları… Zaten 23 Nisan’da meydana gelen Yeniay, gelirler ve yeni iş fırsatlarının ayağınıza gelmesine yardımcı olacak. Bu hafta başında da Merkür’ün Boğa burcuna geçişi yatırımlardan güzel haber alabileceğinizi işaret ediyor. Uzun süredir uğraş verdiğiniz bir konu ile ilgili sevindirici sonuçlar elde edebilirsiniz. Mayıs ayı ise aşk ve ilişkilerde yüzünüzü güldürecek. Yalnızsanız gönül ilişkilerinden yana yüzünüz gülebilir. Evliyseniz çocuk haberi alabilirsiniz. Ya da çocuğunuz varsa onlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Şanslı etkilerle karşılaşacağınız, uzun süreden sonra yüzünüzün gülmeye başlayacağı bir sürece giriyorsunuz sevgili Boğa burçları… Özellikle geçtiğimiz hafta gerçekleşen Yeniay, hayatınızda sürpriz dolu gelişmeleri beraberinde getiriyor. Bu demek değil ki her şey ayağınıza kolayca gelecek. Tempolu bir süreçtesiniz ve kariyerde, yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Fakat yaptığınız işler çevreniz tarafından övgü ve takdir topluyor. Başkalarından aldığınız bu enerjiyle de kendinize daha çok özen gösteriyorsunuz. Bu aralar kendinizi geliştirmek için uğraş verebilir, evinizi düzenlemeye gidebilir, spora başlayabilirsiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler burçları… Haftaya belirsizliklerden arınmış, mutlu ve psikolojik olarak iyi başlıyorsunuz. Son zamanlarda değişime karşı ayak uydurmakta zorluk çekiyordunuz. Yaşadıklarınızla yüzleşirken, kendinizi aşağı çekiyordunuz. Ama yeni haftada enerjiniz oldukça yüksek… Zaten geçtiğimiz hafta Boğa burcunda bir Yeniay meydana geldi ve etkileri devam edecek. Hayattan zevk almayı bilecek, kendinizi yeme içmeye verecek ve daha bakımlı olmak isteyeceksiniz. 27 Nisan’da Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle kendinize zaman ayıracaksınız. Yoğun bir süreçten geçseniz de aklınıza koyduğunuz fikirleri gerçekleştirmekten geri kalmayacaksınız…
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinizi mutlu etmeye çalışacağınız, farklı hobilere yöneleceğiniz huzurlu bir süreç sizleri bekliyor sevgili Yengeç burçları… 23 Nisan’da Boğa burcunda gerçekleşen Yeniay sürprizleri de beraberinde getiriyor. Şansınızın oldukça açık olduğu bu dönemde dileklerinizi iyi tutun! Örneğin aşktan yana şansınızın olmadığını düşünüyorsanız karşınıza biri çıkabilir. İlla yüz yüze olması gerekmez. Telefondan haberleştiğiniz bu kişiyle karantinadan sonra güzel bir beraberliğe adım atabilirsiniz. 27 Nisan’da Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle kendinizi doğaya vermek isteyebilirsiniz. Belki bitki yetiştirebilir, balkonunuzu veya bahçenizi güzelleştirebilirsiniz.
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