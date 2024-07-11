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        Haberler Ekonomi Para Merkezi Kayıt Kuruluşu, "Risk Eğilimi Endeksi"ni yayımlamaya başladı - Para Haberleri

        Merkezi Kayıt Kuruluşu, "Risk Eğilimi Endeksi"ni yayımlamaya başladı

         Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Risk Eğilim Endeksi'ni (REKS), Veri Analiz Platformu'nda (VAP) yayımlamaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:44
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        MKK "Risk Eğilimi Endeksi"ni yayımlamaya başladı
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        REKS, değişen ve gelişen piyasa koşulları sonucu oluşurken, yatırımcıların davranışları üzerinden güncel risk eğilimlerini ortaya koyuyor.

        REKS ile sermaye piyasaları yatırımcılarının piyasa katılım eğilimlerini ölçümleyen MKK, bu endeksi VAP'ta yayımlıyor.

        Farklı yatırımcı grupları bazında hesaplanan REKS, esnek ve dinamik hesaplama yöntemi ile herhangi bir yatırımcı grubunda özelleştirme ve dönemler arasında karşılaştırma gibi birçok kolaylık sağlıyor.

        Risk iştahı genel anlamda finansal piyasalarda yatırımcıların yatırım yapma isteklerini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor. REKS, bu çerçevede yatırımcıların risk alma eğilimleri üzerinden oluşturulan risk iştahını ölçümleyen ve dinamik yapıda oluşturulan bir endeks olarak dikkati çekiyor.

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        Endeksin hesaplanmasına, yatırımcı bazında pay senetleri ve pay senedine yatırım yapan yatırım şemsiye fon verileri dahil ediliyor. REKS yerli-yabancı, bireysel-kurumsal ve nitelikli yatırımcılar gibi farklı yatırımcı gruplarında ayrı ayrı hesaplanıyor ve gösteriliyor.

        İlgili yıl için güncel gelişmeler doğrultusunda oluşan finansal veriler kullanılarak eşik değerler hesaplanırken, oluşan yatırımcı kümesinden REKS değeri hesaplanarak piyasa dinamiklerinin en güçlü şekilde yansıtılması sağlanıyor.

        Eşik değeri hesabında "dolar kuru", "işsizlik rakamı", "dolar cinsinden kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranı" ve "TL cinsinden ortalama portföy değerleri" kullanılıyor ve bunlar her yıl için dönemin makro ekonomik koşullarına göre güncelleniyor.

        MKK tarafından gerçekleştirilen REKS Tanıtım Toplantısı'nda endekse ilişkin değerlendirmede bulunan MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarının her geçen gün büyüdüğü, yatırımcı sayısının rekor düzeyde artış gösterdiği bir dönemde veri analizinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Arıkan, "MKK olarak, güvenle kaydi saklamasını yürüttüğümüz verilerin anlamlandırılarak piyasalarımızın faydasına sunulması, yatırımcıların finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması ve yatırım ekosisteminin gelişmesi için yeni endeksleri hayata geçiriyoruz. Son olarak REKS'i bu amaçla geliştirerek MKK Veri Analiz Platformu VAP üzerinden kamuyla paylaşmaya başladık." dedi.

        Verileri ölçülebilir hale getirmenin, gelişimi yönetmeye katkı sağladığına dikkati çeken Arıkan, merkezi saklama faaliyetlerinin yanında veri hizmetlerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

        Arıkan, "Piyasalarımız ve yatırımcılar ile paylaşmayı sürdürüyoruz. REKS endeksi yerli, yabancı, bireysel, kurumsal gibi yatırımcı sınıflandırmalarıyla yatırımcıların risk eğilimlerini haftalık, aylık, yıllık değişimleriyle ortaya koyacak ve piyasalarımızın gelişimine yönelik çeşitli analizlere ışık tutabilecek." diye konuştu.

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