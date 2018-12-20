20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında maç yönetecek hakemleri açıkladı. 13. haftada krize yol açan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının orta hakemi Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya kızağa çekilmişti. Bunun üzerine Galatasaray ve Kulüpler Birliği arasında kriz yaşanmıştı.
Merkez Hakem Kurulu, 3 hafta aradan sonra Hüseyin Göçek'e görev verdi. Göçek, BB Erzurumspor - Kayserispor maçında düdük çalacak.
Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 ARALIK PAZAR
13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
24 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
1. LİG HAKEMLERİ
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor: Burak Şeker
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay: Süleyman Abay
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor: Sinan Dereci
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor: Yasin Kol
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok: Özgüç Türkalp
16.00 Eskişehirspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor: Emre Malok
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