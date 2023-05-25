Rezervler seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı

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Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Mayıs haftasına, yani seçimin ilk turundan sonraki haftaya ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre Merkez Bankası'nın altın rezervleri söz konusu haftada 1 milyar 547 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 765 milyon dolara düştü. Toplam döviz rezervleri ise 1 milyar 990 milyon dolarlık düşüşle 58 milyar 825 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez'in brüt rezervleri 18 Mayıs haftasında 3 milyar 537 milyon dolar düşerek 101 milyar 590 milyon dolara indi.

Seçimden önceki haftada Merkez'in toplam rezervleri 9 milyar 5 milyon do10lar düşmüştü. Böylece iki haftada Merkez'in rezervleri 12 milyar 542 milyon dolar gerilemiş oldu.

Son düşüşlerle beraber Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi -60.3 milyar dolar oldu. Geçen hafta bu rakam 57.8 milyar dolar seviyesindeydi.

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