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Haberler Para Merkez Bankası'nın toplam rezervi seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı

Rezervler seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri seçimin ilk turundan sonraki haftada 3.5 milyar dolar geriledi. Böylece Merkez'in toplam rezervleri 101.6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri ise -60.3 milyar dolara geriledi

Giriş: 25.05.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Merkez Bankası'nın toplam rezervi seçim sonrası 3.5 milyar dolar azaldı
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) tarafından 18 Mayıs haftasına, yani seçimin ilk turundan sonraki haftaya ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre Merkez Bankası'nın altın rezervleri söz konusu haftada 1 milyar 547 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 765 milyon dolara düştü. Toplam döviz rezervleri ise 1 milyar 990 milyon dolarlık düşüşle 58 milyar 825 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez'in brüt rezervleri 18 Mayıs haftasında 3 milyar 537 milyon dolar düşerek 101 milyar 590 milyon dolara indi.

Seçimden önceki haftada Merkez'in toplam rezervleri 9 milyar 5 milyon do10lar düşmüştü. Böylece iki haftada Merkez'in rezervleri 12 milyar 542 milyon dolar gerilemiş oldu.

Son düşüşlerle beraber Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi -60.3 milyar dolar oldu. Geçen hafta bu rakam 57.8 milyar dolar seviyesindeydi.

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