Merkel'in askeri tören sırasında istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenmişti. Ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışan Merkel'e tören sonrası 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunulmuş, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söylemişti, ancak doktorlar Merkel'in bu açıklamasına açıklama getirerek, yalanlamıştı.

Pratisyen doktor Mike Fitzpatrick konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüntüleri izledim ve çok garip olduğunu düşündüm. Birkaç dakika sonra uzaklaştı ve tamamen iyi görünüyordu çok garipti. Susuz kalmaktan bahsettiğimi okudum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Normalde su kaybı olduğunda insanlar böyle titremez. Çok aç olunsa belki ama susuzluk bunu yapmaz" demiş, yüksek ateş, panik atak veya sıtma gibi hastalıkların titremeye neden olabileceğini ancak Merkel'in titremesinin bu nedenlerden kaynaklanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

YİNE TİTREDİ

Sabahın erken saatlerinde Almanya'nın yeni adalet bakanına görev teslim töreni sırasında meydana gelen olayda Merkel, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanında duruyordu. Merkel'e 1 bardak su verildi ancak reddetti. Yarım saat sonra parlamentoya gelen Merkel'in iyi olduğu öğrenildi.

G20 Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Japonya'ya hareket edecek olan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'ne katılacak olan Merkel'in hasta olup olmadığı ise Alman basını tarafından da açıklanmıyor.