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Fantastik bir dünya kurduğu sembolik anlatımlı resimlerini, kimi zaman dışavurumcu kimi zaman gerçeküstü tavırlarla destekleyen Merih Yıldız, kompozisyonlarında kullandığı nesneler ve korkuluk formları, tahrip edilen doğayı korumaya yönelik metafor araçları olarak öne çıkıyor.

İyi ve güzel kavramının algılayış biçimine göre çeşitlilik kazandığını söyleyen Yıldız yeni sergisi 'Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia'nın içeriği ve taşıdığı misyonla ilgili olarak şunları söylüyor: “Tamamen kendimize ait fakat bir şekilde açığa çıkarılmamış ayrıcalıklı ’iyi ve güzel’ olduğuna inanıyorum. Bahsettiğim bu ayrıcalıklı kendimize özgü iyi ve güzelin eksikliğini, bizleri olduğumuzdan daha katılaştıran faktörler olarak görüyorum. ‘Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia’ sergisi ile bu öz benliğimizde gizlenen veya saklı kalan eksik parçaları geri kazandırmayı hedefledim. İç benliğimizde var olan iyilik ve güzelliklerle dolu dünyamıza ilişkin kapıyı sonuna kadar açmak istedim. Bu açılan kapı sayesinde artık izleyici tanıdık gelen görüntü hikaye ve kurgularla kendisini resme dahil edebilecek, en sevdiği kaybolmuş bir çocukluk oyuncağını bulmuş kadar kendine ait 'öznel iyi ve güzele' ulaşabilecektir. Başka bir deyişle bu sergi, izleyicinin kendisiyle buluşmasıdır.”

Şimdinin içinde, zamansızlığın tam ortasında oluşumuza vurgu yapan sanatçı, kimi resimlerinde bilim ve sanatı masal tadında buluştururken, bu buluşmayı sembolik ve metaforik araçlarla destekleyerek gerçekleştirdiğini belirtiyor: “Bütün resimlerimi kapsayan ortak özellik, doğayı korumaya çağrı vurgusudur. Doğanın bir parçası olan insan, doğadan uzaklaştıkça kendisine de giderek yabancılaşmaktadır. Bu nedenle resimlerimdeki tahrip edilen doğayı onarma fikri ile, tahrip edilen duygu ve düşüncelerimizi onarmayı da beraberinde getireceğini düşünüyorum.”

Merih Yıldız’ın, izleyicileri masalsı bir yolculuğa çıkardığı, ismini Mahler'in doğanın gücünü konu aldığı ''Yeryüzünün Şarkısı'' adlı senfonisinden ve resimlerindeki dünyayı, kendimizde var olanın bir tezahürü olduğunu düşündüğü için ‘’olmayan yer’’ anlamına gelen bir ütopyalar dünyasının aksine ''güzel yer'' anlamına gelen Eutopia’dan ilham alan “Yeryüzünün Şarkısı/Eutopia” adlı sergisi,10 Şubat - 2 Mart arası Pazar ve Pazartesi günleri hariç Galeri Diani’de izlenebilir.