        Haberler Spor Futbol Milli Takım Merih Demiral’dan Gürcistan maçında 2 gol - Futbol Haberleri

        Merih Demiral’dan Gürcistan maçında 2 gol

        Milli futbolcu Merih Demiral, Gürcistan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 00:15 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:15
        Merih Demiral'dan Gürcistan maçında 2 gol!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli’nde Gürcistan ile oynarken, millilerde Merih Demiral 2 gol attı.

        Karşılaşmanın 22. dakikasında Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Demiral, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi. Mücadelenin 52. dakikasında yine Hakan’ın, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Merih Demirel, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 4-0’a getirdi.

        27 yaşındaki futbolcu, böylece milli formayla gol sayısını da 6'ya yükseltti.

        Müsabakaya 11’de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

