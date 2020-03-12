Reklam yüzü Kıvanç Tatlıtuğ ile işbirliği 10 yıla ulaşan Mavi, Tatlıtuğ’a A Milli Futbol Takımı ve Juventus’da oynayan futbolcu Merih Demiral’in eşlik ettiği yeni reklam filmini yayınladı.

Merih demiral Hayatı ve Kariyeri

Merih Demiral 5 Mart 1998'de Kocaelin'de doğmuştur ve 22 yaşındadır. Defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'da forma giymektedir.

Fenerbahçe U15 takımındayken 28 Aralık 2012 tarihinde anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Babası yaralı olarak kurtuldu.

Altyapı kariyeri

Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Profesyonel kariyeri

İlk yılları

2016 yılında Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. Demiral, ilk kez 5 Şubat 2017'de Famalicão'ya karşı oynanan maçta, Sporting B formasıyla ilk Segunda Liga maçına çıktı. Ancak üç maç sonrasında tecrübe kazanması için altyapı takımına gönderildi.

2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. İstikrarlı performansına rağmen gördüğü iki kırmızı kartla da dikkat çekti. İkinci takımdaki performansı ile A takım hocası Jorge Jesus'un dikkatini çeken futbolcu, 12 Ekim 2017'de ARC Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

Alanyaspor

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak transfer oldu. İlk haftalar forma şansı bulamasa da takımı ilk üç maçı da kaybedince 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi. 17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. Sezonun ilk yarısı 16 lig ve 4 kupa maçında oynadı, bir kırmızı kart gördü. 29 Ocak 2019 tarihinde 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

Sassuolo

Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı. 1 Temmuz 2019 tarihinde Sassuolo kulübü sözleşmesindeki opsiyon gereği 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus FC

5 Temmuz 2019 tarihinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Millî takım kariyeri

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi.