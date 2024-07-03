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        Haberler Bilgi Spor Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı? Merih Demiral'ın hayatı ve futbol kariyeri

        Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Merih Demiral'ın forma giydiği takımlar

        A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maça damgasını vuran Merih Demiral, sosyal medyada 'Altın kafa' olarak gündeme oturdu. Peki, "Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?" İşte Merih Demiral'ın forma giydiği takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:43
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        • 1

          EURO 2024 son 16 turu Avusturya maçına attığı gollerle damga vuran milli oyuncumuz Merih Demiral gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi. Milli futbolcu 57. saniyede attığı golle tarihe geçti. Peki, "Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı?" İşte Merih Demiral kimdir sorusunun yanıtı...

        • 2

          MERİH DEMİRAL KİMDİR?

          Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli’de dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.

        • 3

          Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.

          Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.

        • 4

          MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

          Alcanenense

          Sporting B

          Alanyaspor (kiralık)

          Sassuolo (kiralık)

          Juventus

          Atalanta (kiralık)

          Atalanta

          El-Ehli

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