Serie A devi Juventus'ta top koşturan Merih Demiral, yeterli forma şansına ulaşamadığı için takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Merih, Bonucci, Chiellini ve De Ligt'in arkasında beklemek istemiyor. Kararını kulübe bildiren Merih için Juventus 34-45 milyon euro bonservis bekliyor.

Merih için ilk talibi Atalanta'nın 25 milyon euro ve 5 milyon euro bonus önerdiği kaydedildi.

2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın yeni takımı merakla bekleniyor.