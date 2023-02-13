HABERTURK.COM / AA

Milli futbolcu Merih Demiral, ünlü kaleci Gianluigi Buffon'un imzalı eldivenlerinin açık artırma usulü ile satılarak elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını duyurdu.

Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Real Madrid'den Eden Hazard, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

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