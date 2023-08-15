Merih Demiral'dan flaş karar: İmzaya gidiyor!
Adı birçok kulüp ile anılan Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı. Atalanta'da forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi ile anlaştı. İşte detaylar...
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Son zamanlarda ismi Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu.
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Al-Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve Atalanta ile anlaşma sağladı.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki milli stoper Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli ile her konuda anlaşmaya varırken, 24 saat içinde transferin tamamlanması bekleniyor.
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Premier Lig'den de iki kulübün 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ancak Al Ahli'nin İngiliz ekipleriyle anı şartlarda transferde anlaşma sağladığı vurgulandı.
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Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.
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Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon euro karşılığında Juventus'tan almıştı.
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2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.