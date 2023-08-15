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        Haberler Futbol Merih Demiral'dan flaş karar: İmzaya gidiyor! - Futbol Haberleri

        Merih Demiral'dan flaş karar: İmzaya gidiyor!

        Adı birçok kulüp ile anılan Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı. Atalanta'da forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi ile anlaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 00:49
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          Son zamanlarda ismi Fenerbahçe ile anılan Merih Demiral'ın yeni adresi belli oldu.

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          Al-Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve Atalanta ile anlaşma sağladı.

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          İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki milli stoper Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli ile her konuda anlaşmaya varırken, 24 saat içinde transferin tamamlanması bekleniyor.

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          Premier Lig'den de iki kulübün 25 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ancak Al Ahli'nin İngiliz ekipleriyle anı şartlarda transferde anlaşma sağladığı vurgulandı.

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          Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği, milli yıldızın senelik 10 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

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          Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon euro karşılığında Juventus'tan almıştı.

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          2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.

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