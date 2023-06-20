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Haberler Futbol Milli Takım Merih Demiral, Arda Güler'in golünü yorumladı: "Böyle bir gol görmedim!"

Merih Demiral, Arda Güler'in golünü yorumladı

A Milli Takımımızda Merih Demiral, 2-0 kazandığımız Galler maçının ardından konuştu ve Arda Güler'in nefis golünü yorumladı!

Giriş: 20.06.2023 - 00:33 | Güncelleme: ABONE OL
Merih Demiral, Arda Güler'in golünü yorumladı:
HABERTURK.COM

A Milli Takım'da Merih Demiral, Galler'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Merih Demiral yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok güzel bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk. Çok mutluyuz. Özellikle ikinci yarıda gereken oyunu ortaya koyduk." dedi.

Merih, Arda Güler'in attığı şık gole ise, "Böyle bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Muhteşem bir goldü. Arda'yı da tebrik ediyorum." yorumunda bulundu.

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