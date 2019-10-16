A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinden topladığı 4 puanla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bitime iki maç kala liderliğini kaptırmazken bu mücadelelerdeki asker selamları da gündemden düşmüyor! Başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülke, asker selamına skandal tepkiler verirken konu kulüp taraftarlarına da sıçradı! Kariyerini Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'a karşı karalama kampanyası başlatıldı.

Juventus taraftarlarının bir kısmı Merih Demiral'ı takımlarında görmek istemediklerini dile getirirken Twitter'da da "Merih gitsin" anlamına gelen "Demirel Out" etiketiyle kampanya başlatıldı.

CENGİZ ÜNDER'İN DE BAŞINA GELMİŞTİ!

Milli futbolcu Cengiz Ünder de geçen günlerde Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşarak destek vermiş, İtalyanların çirkin tepkilerine maruz kalmıştı. Bir grup taraftarın hedefindeki isim haline gelen Cengiz için skandal ithamlarda bulunulmuştu.

FİTİLİ SENATÖR CALDEROLI YAKMIŞTI

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, konuya ilişkin olarak skandal açıklamalara imza atarak bu tepkilerin fitilini ateşlemişti. Milli yıldızlarımıza tepki gösteren Calderoli "Eğer Türk futbolcular milliyetçilik yapmak istiyor ve harekata alkış tutmak istiyorsa evlerine dönebilirler, orada çok iyi karşılanacaklardır. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da diledikleri kulüpte oynayabilirler. Eğer Türkiye'ye gitmeyi kabul ederlerse de İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları burada bıraksınlar. Juventus ve Roma taraftarları, onların formalarını çıkarmalarını isteyerek doğrusunu yaptı" sözleriyle çirkinleşmişti.

İTALYA, IRKÇI SALDIRILARLA GÜNDEMDE!

İtalya futbolu son dönemde yeşil sahalarda yapılan ırkçı saldırılarla gündemde yer alıyor. Fiorentina forması giyen Dalbert Henrique, Interli Romelu Lukaku, Roma'nın Brezilyalısı Juan Jesus ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bu futbolculara başta Kalidou Koulibaly ve Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den destek gelmesine rağmen ırkçı saldırıların ardı arkası kesilmemişti.

Diğer bir yandan televizyon yorumcusu Luciano Passirani'nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir" demişti.