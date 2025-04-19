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        Haberler Gündem Güncel Meriç'te yakalandı: 150 kilo | Son dakika haberleri

        Meriç Nehri'nde yakalandı: 150 kilo, 3 metre

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayır, Edirne'de Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre uzunluğunda ve 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını forkliftle sergiledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:13
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        Meriç'te yakalandı: 150 kilo
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        Edirne'de Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre uzunluğunda ve 150 kilo ağırlığındaki yayın balığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılıkçıda sergilendi.

        Çorlu'da balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Meriç Nehri’nde yakalanan 3 metre boyunda, 150 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını satın alarak, tezgahında sergilemeye başladı.

        Forkliftin ucuna asılıp sergilenen balık görenlerin ilgisini çekti, bazıları fotoğraf çektirdi. Balığı temizledikten sonra satışa kilosunu 450 liradan satışa sunacağını söyleyen Barış Bayırlı, "Balığımız Edirne'nin Meriç Nehri tarafında yakalandı. Tahmini olarak 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 150 kilo civarında. Yayın adı verilen bu balık türünü getirip dükkanımızın önünde sergiledik. Gelen geçen durup bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Vatandaşın büyük ilgisini çekti" diye konuştu.

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        #Meriç Nehri
        #yayın balığı
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