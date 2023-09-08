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        Haberler Gündem Merhum vali Recep Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

        Merhum vali Recep Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

        Eski valilerden Recep Yazıcıoğlu anısına, ölümünün 20'nci yıl dönümünde Aydının Söke ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:53
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        Recep Yazıcoğlu mezarı başında anıldı
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        Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak anılan merhum Yazıcıoğlu için Söke Asri Mezarlığındaki kabri başında bir araya gelen ailesi ve sevenleri, mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kardeşi Leyla İleri yaptığı açıklamada, aradan 20 yıl geçmesine rağmen acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi.

        İleri, geçen hafta mezarlığa geldiğinde sevenleri tarafından bırakılan bir notu okuyup duygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi kabri başına bir not koymuş. Ağabeyim öldüğünde o yeni doğmuş oluyor. Bir telefon numarası da bırakmış. Aradım, konuştum… O kadar idealist bir kişi ki. Onun kadar olamam ama onun gibi olma yolunda çaba gösteririm. diyor. O kadar duygulandırdı ki bizi. Öldüğünde yeni doğmuş olan bir gencin, o kadar araştırması, öğrenmesi ve idol alması çok mutluluk verici bir şey. Demek ki gençlerimizde iş var. Onlara da örnek olabildiğine göre demek ki gerçekten bu dünyada iz bırakmış, bir şeyler yapmış. Her geldiğimde mezarda bir, iki not buluyorum. Demek ki insanlar gerçekten unutmamışlar, unutmayacaklar. Bundan da eminim. Demek ki gerçekten iz bırakmış, sevilmiş, sayılmış. Hem acı verici hem mutluluk verici bir şey."

        Diğer kardeş Selma Özcan da bir yandan gözyaşı dökerken merhum Yazıcıoğlu'nun, kişiliğiyle, devlet adamlığıyla örnek bir insan ve babası gibi biri olduğunu kaydetti.

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        RECEP YAZICIOĞLU

        Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 2 Haziran 1948de dünyaya gelen Recep Yazıcıoğlu, lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Yazıcıoğlu, ilk görev yeri olan Aydında 1968 yılında bir dönem kaymakam vekilliği yaptıktan sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

        Tokat'a 1984 yılında atandığında Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydına bu kez 1989 yılında vali atandı. Şehrin tarımı ve ekonomisini geliştirmek için yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti. Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olarak bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

        Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi. Ankara'da trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003te hayatını kaybeden Yazıcıoğlu, Aydının Söke ilçesinde toprağa verildi. Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

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        #Recep Yazıcoğlu
        #Aydın
        #haberler
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