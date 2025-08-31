Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Merdivenin altına saklanıp öldürdü | Son dakika haberleri

        Merdivenin altına saklanıp öldürdü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, mali müşavir İsmet Çelik'i öldüren Abdülselam Buğdacı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 19:02 Güncelleme: 31.08.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merdivenin altına saklanıp öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 28 Ağustos'ta Konak Mahallesi'nde Çelik'e ait müstakil evin bahçesine girerek merdivenin altına saklanan Buğdacı, evinden çıkan Çelik'i vurup kaçtı.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bölgede 37 noktada bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yaya olarak kaçtığını, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir taksiye binerek Afyonkarahisar'a geldiğini, Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e, aynı gün Eskişehir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya otobüs ile seyahat ettiğini ve Ankara'da olduğunu tespit etti.

        REKLAM

        ANKARA'DA YAKALANDI

        Şüpheli Abdülselam Buğdacı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Ankara'nın Sincan ilçesinde yakalandı.

        Olayda kullanılan suç aleti silah, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan metruk kulübede patlak plastik topun içerisine saklanmış vaziyette bulundu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Habertürk Anasayfa