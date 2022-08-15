Merdivenden düşen özel harekat polisi öldü!

Mersin'de, dün Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), izin gününde ilçedeki babasının evine gitti.

DHA'da yer alan habere göre anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.