Mercimek köftesi tarifi arayanlar, Meze türü sevenler, Mercimek Köftesi; Yüksek besin değeri olan mercimek ve bulgur ile kolay hazırlanan, yaygın olarak pişirilen, lezzetli bir yemek çeşidimizdir. Mercimek köftesi sevenler hazırsanız, yapmaya başlayalım.

Mercimek Köftesi Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

2 adet kuru soğan

1 demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça (isteğe göre biber salçası)

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

Mercimek köfte yapılışı;

Mercimekler yıkanır ve tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Bulgurun suyu çekince içine bulgur atılır ve tencerenin kapağı kapalı olarak yarım saat bekletilir.

Tavamıza ince kıyılmış soğanları atalım, sıvı yağda soğanlar hafif pembeleşene kadar pişirelim sonra içine salça ilave 1-2 dakika daha pişirelim.

Yarım saat beklettiğimiz mercimeklere pişirdiğimiz salçalı soğanı, tuz ve baharatlar ilave edelim.

İnce kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edelim. Yemek kaşığımızla hepsini karıştıralım.

Hazırladığımız malzememizi el yakmayacak kıvama geldiğinde yoğurma işlemi yapalım. (Avcumuza alıp şekil verelim)

Şekil verdiğimiz köftelere marul, roka yaprakları üzerine dizilir.

Mercimek köftesi püf noktaları;

Köfte harcını yoğurarak güzel bir şekilde malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.

Bulguru tencerenin içine ekledikten sonra ocağın altı kapalı bir şekilde dinlendirmelisiniz.

Önemli olan; şekil verdiğimiz köftelerin üzerini kapalı tutmanız aksi halde açıkta kalan mercimek köfteleriniz kuruyacaktır.