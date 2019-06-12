12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kültür, tarih ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'nin dört farklı noktasında yer alan doğa harikası buzul göller yazın ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor.
AA'nın haberine göre yaz mevsimiyle havaların iyice ısınıp doğadaki karların bir bölümünün erimesiyle ortaya çıkan ve adeta mavi göz gibi görünen buzul göller, hem hafta içi hem de hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.
İlçeye bağlı Şahverdi köyüne 12 kilometre uzaklıktaki göllerin güzelliğini görmek isteyenler, araçlarıyla ilçe merkezinden yola çıkarak 40 dakika süren yolculuk sonunda Mercan Vadisi'ne ulaşıyor.
Mercan Dağları arasında yer alan derin vadide, yaklaşık 3 saatlik yürüyüş gerçekleştiren doğaseverler, aynı rota üzerindeki 4 farklı buzul göle ulaşıyor.
Çevresi karla kaplı gölleri gezip, yemyeşil doğada piknik yaparak vakit geçiren ziyaretçiler, bazen de sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişen göllerde yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Gün batımına doğru dönüş yolculuğu geçen ziyaretçiler, nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan boz ayıları ve çengel boynuzlu dağ keçilerini de yakından görmenin fırsatını yakalıyor.
Doğaseverlerden Suat Eren, yaptığı açıklamada, buzul göllere ulaşmak için zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.
Haziran ayında olunmasına rağmen Mercan Vadisi'ndeki buzul göllerin çevresinde halen kar bulunduğunu belirten Eren, "Buzul göllerin bulunduğu alana ilkbahar yeni geliyor. Göllerin çevresindeki kar kütleleri ağustos ayına kadar erimiyor. Bölgede çok fazla bitki ve yaban hayatı zenginliği var. Buralar çok bakir alanlar ve yaklaşık 30 yıldır buralara insanlar gelmiyordu. Son 2-3 yıldır insanlar buraları gezmeye başladı. Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Müthiş ve olağanüstü bir doğası var. Herkesin buraları gelip görmesi gerekiyor" diye konuştu.
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