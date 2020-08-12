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Akşener-Babacan görüşmesi saat 14.00'te DEVA Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Görüşmede, Türkiye'deki son gelişmelerin ve ittifak tartışmasının ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından iki liderin açıklama yapması bekleniyor.

EVİNE DÖN ÇAĞRISI

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapmış, Akşener de "Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise biz İYİ Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık” yanıtını vermişti.