Televizyon sektörü için bir ilkin gerçekleştiği 'Maviye Sürgün'de 26 bölümün tamamı çekildikten sonra dizi yayına giriyor olacak. Caner Cindoruk, “Bizim de ilk kez yaşadığımız bir durum. Bu yeniliğin televizyon dizilerine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum” dedi.
CANER CİNDORUK 'SAT KOMANDOSU' ROLÜNDE
'Maviye Sürgün'de 'Defne’yi boğulmaktan kurtaran 'Selimiye’nin yalnız adamı 'Ali’ye Caner Cindoruk hayat veriyor. Cindoruk, “Emekli bir sat komandosunu oynuyorum. 'Ali' eşini kaybetmiş ve kendisini insanlardan soyutlamış bir karakter. İnsanlar arasında nasıl yaşayacağını bilmediği için yalnız” şeklinde anlatıyor karakterini...
DAMLA SÖNMEZ’İN KARAKTERİ 'DEFNE' HİKAYENİN MERKEZİNDE
'Maviye Sürgün' hikayesinin kilit karakteri olan 'Defne’yi canlandıran Damla Sönmez, rolünü şöyle anlattı: “Defne', mahkum olan annesiyle hapishanede büyümüş. Orda gardiyanlık yapan eski bir polisin himayesinde suç dünyasına karışmış bir dolandırıcı. Büyük bir işin peşine düşüyor ve 'Selimiye’ye geliyor. Burada 'Ali’yle karşılaşıyor ve hikaye başlıyor” ifadelerini kullandı.
SERKAN ALTUNORAK İLK KEZ KÖTÜ ADAM
Üç farklı insanın Selimiye’de kesişen yollarını anlatan 'Maviye Sürgün'de Serkan Altunorak, ilk kez diğer rollerinden farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Altunorak, “İlk kez kötü oluyorum ve çok kötü bir adamı oynuyorum. Bakalım bu halime izleyici ne diyecek” açıklamasını yaptı.
KLİŞELERDEN UZAK, İZLEMESİ KEYİFLİ BİR HİKAYE
Üç başarılı oyuncu da dizi senaryosunu çok beğendikleri için 'Maviye Sürgün'ü kabul ettiklerini söylerken, Damla Sönmez, “Okuması, çekmesi ve oynaması keyifli bir hikaye. Bizim keyif aldığımız bir dönem oldu. Umarız izleyici de beğenir” dedi. Caner Cindoruk ise, “Dizi klişelerine basmadan, tatlı bir hikaye anlatıyoruz” şeklinde konuştu.
Dizinin çekildiği Türkiye’nin cennet köşesi Selimiye’de uzun zaman geçirdikten sonra buraya yerleşmeyi planlamaya başlayan üç oyuncu da bu fikirlerini röportajda dile getirdi.
Damla Sönmez, “Bir Ege kasabasına yerleşmesi istiyorum. Yavaş yavaş bunun planlarını yapmaya başladım. Bir ev olsun, açık olan iki dükkan olsun etrafımda benim için yeterli” dedi. Serkan Altunorak ve Caner Cindoruk da diziyle birlikte Selimiye’de geçirdikleri sürede İstanbul’un kaosunu hiç özlemediklerini dile getirdi.
'Maviye Sürgün’ün başrol oyuncularıyla çok özel röportaj;