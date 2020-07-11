Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimlerden olduğu belirtilen Bernard Mensah'ın Instagram hesabında yaptığı bir yorum, dedikoduları körükledi. Siyah-beyazlı kulüpte forma giyen Tyler Boyd'un bir paylaşımının altına üç adet alev emojisi yollayan Mensah'ın bu hareketi kısa sürede gündem oldu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçen gün yaptığı açıklamada Beşiktaş ile resmi görüşme yaptıklarını kaydetmişti. Gözbaşı, "Lig bitene kadar kimseyle görüşmüyorum. Bir tek Beşiktaş ile görüşmemiz olduğu doğrudur resmi olarak. Şu anda lig bitmediği için bir karar vermiş değilim" demişti.

Tyler Boyd ile Bernard Mensah'ın, 2017-18 sezonunda Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından da tanışıklığı bulunuyor.