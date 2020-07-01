Menopoza giren kadının adetten kesilmesi, yumurtlamanın ve doğurganlığının bitmesi demektir. Bu nedenle menopoza giren kadının hamile kalması söz konusu değildir. Çünkü artık yumurtlama devresi sona ermiştir. Döllenme yapacak yumurta mevcut değildir. Menopoza girmek için 12 ay adetin gelmemesi gerekir. Ancak bu süreç bitiminde bu risk oluşmaz. Ateş basmaları, terleme gibi diğer belirtiler adetten kesilmeden menopoza girilmiş gibi düşünülmemelidir. Bu dönemlerde ilişkiye girmek hamilelik riski oluşturabilir. Yani adetten kesilme ile menopoz gerçekleşir ve hamilelik riski olmaz.
Menopoz başlangıcı olan yani 5-6 aylık bir adetten kesilmenin olduğu dönemlerde tam anlamıyla menopoz süreci tamamlanmadığı için gebe kalma riski olması ihtimali az da olsa vardır. O nedenle bir yıl tamamlanmaması halinde bu risk oluşması açısından kadının korunmaya devam etmesi gerekliliği söz konusu olabilmektedir. Ancak rahim içi aletle korunulması ilaçların alınmaması gereklidir.
Doğum kontrol hapları belli yaşa gelen kişilerde kalp hastalıkları riski oluşturabilmektedir. Bunun yanında 3 ve 6 aylık iğnelerde bu dönemde olmaması gereken bir korunma yöntemidir. Dışarı boşalma, prezervatif kullanma ve takvim yöntemi gibi durumlarda ihtimaller göz önüne alınarak risk taşıyabilir. O açıdan güvenli olmamaktadır.
Kısacası; menopoz döneminin bir yıllık süreci tamamlanana kadar kadının dikkatli olması gerekirse bir uzman hekim tarafından bilgi alması ve ona göre değerlerinin hangi aşamada olduğunu bilerek hareket etmesi önem taşımaktadır.
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