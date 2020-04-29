29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Menopoz kadınların hayatında yeni bir dönem ve önemli bir süreçtir. Menopoz adetten kesilme ve üremenin sona ermesi demektir. Kadın bu durumda artık hormonlarının işlevinin sona ermesini ilk başlarda kabullenmekte zorlanır. Gösterdiği belirtiler ile de oldukça sıkıntılı bir dönemin içinde olmasıyla endişeli bir hal içerisine girmektedir. Bazı kadınlarda bu süreç oldukça etkili olur bazılarında ise; bu doğal süreç fazla sıkıntı getirmez. Bu durum toplumun sosyo kültürel bakış açısıyla alakalandırılan bir bakış açısıdır. Bakış açsına göre değişkenlik gösteren bu durumda kimileri için kadının doğurganlığının bitmesi, yaşlanması farklı tepkiler alırken bazı bakış açısında ise; olgunluğun ve daha çok söz dinlenir bir kişi olmalarının önünü açabilir. Ancak bu toplumsal bakışlar ister istemez kadın üzerinde olumlu ve olumsuz bir etki yaratabilmektedir.
Menopoz psikolojik hastalıklara neden olmaz sadece menopoza giren kadının psikolojik etkilenmelerde olmasına etken olabilmektedir. Bu durum psikolojik etkilenmelerin kişinin hayatında bazı farklı tepkiler göstermesine ya da bakış açısında içinden çıkılması zor evreleri yaşamasına neden olmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ise; vücudunda oluşan değişimlerin farklılaşması ve bu değişimlerin artık görünüm açısından değişmesiyle kötü hissetmesine neden olabilir. Kadının en önemli egosu güzelliğidir. Menopoz ile başlayan yaşlanma evresinin hızlanması bu durumun ters etki yaratması ve kendini bu konuda yetersiz ve beğenilmeyen biri olarak hissetmesine alt neden yaratır.
Östrojenin azalması ile de beyinde bazı değişimler söz konusu olur ve beyindeki bazı bölgeler bu durumdan etkilenir. Ancak kendini bu gerçekle yaşamaya alıştırması ve bazı telkin ve rahatlamalar sağlayarak aşmasına yardımcı olabilecektir.
Menopozun etkili olduğu psikolojik durumlar;
Östrojen hormonunun azalması menopozdan sonra oldukça hızlı ilerler. Östrojen hormonunun beyinin çalışması üzerinde etkili olması bu durumun azalması ile belirlenir. Menopozun daha sağlıklı atlatılması ve bu sürecin sağlıklı tamamlanması için bazı önlemler alınabilir.
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