Mengen'de ilk doğalgaz ateşi mutluluğu

Bolu'nun Mengen ilçesinde doğalgaz meşale yakma töreni düzenlendi.

TOKİ konutları mevkisinde gerçekleştirilen törende konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçeye doğalgaz verilmesi sürecinin 2015 yılında başladığını anımsatarak, "Yaklaşık 7 senenin sonunda doğalgaza kavuştuğumuz için mutluyuz. Mengen'e hayırlı olsun" dedi.

Aksa Doğalgaz Bolu İşletme Müdürü Evren Tepelioğlu da Mengen'de çalışmaların devam edeceğini, bu yıl içinde çoğu noktaya doğalgazın ulaşacağını ifade etti. Törende, gazın ilçeye getirilmesinde katkı sunanlara plaketleri verildi. Yapılan duaların ardından butona basılarak ilk doğalgaz ateşi yakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, Aksa Doğalgaz yöneticileri ve vatandaşlar da törende yer aldı.