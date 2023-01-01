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7 yıl sonra doğalgaza kavuşan Mengen'de ilk ateş yakıldı

Bolu'nun yıllar sonra doğalgaza kavuşan Mengen ilçesinde ilk ateş törenle yakıldı. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, "Yaklaşık 7 senenin sonunda doğal gaza kavuştuğumuz için mutluyuz. Mengen'e hayırlı olsun" dedi

Giriş: 01.01.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Mengen'de ilk doğalgaz ateşi mutluluğu
AA

Bolu'nun Mengen ilçesinde doğalgaz meşale yakma töreni düzenlendi.

TOKİ konutları mevkisinde gerçekleştirilen törende konuşan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçeye doğalgaz verilmesi sürecinin 2015 yılında başladığını anımsatarak, "Yaklaşık 7 senenin sonunda doğalgaza kavuştuğumuz için mutluyuz. Mengen'e hayırlı olsun" dedi.

"YIL İÇİNDE ÇOCU NOKTAYA ULAŞACAK"

Aksa Doğalgaz Bolu İşletme Müdürü Evren Tepelioğlu da Mengen'de çalışmaların devam edeceğini, bu yıl içinde çoğu noktaya doğalgazın ulaşacağını ifade etti. Törende, gazın ilçeye getirilmesinde katkı sunanlara plaketleri verildi. Yapılan duaların ardından butona basılarak ilk doğalgaz ateşi yakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın, Aksa Doğalgaz yöneticileri ve vatandaşlar da törende yer aldı.

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