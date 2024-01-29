Menemen tarifi, menemen nasıl yapılır?

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Uzun kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi menemen, bazı akşamların bile kurtarıcısı. Menemen, soğanlı mı olur yoksa soğansız mı olur tartışmalarıyla bugün bile hala gündemde.

Sizler için hem soğanlı hem soğansız menemen tariflerini derledik.

Soğansız Menemen Tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

3 adet orta boy domates

4 adet orta boy sivri biber

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Soğansız Menemen Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da kahvaltıların baş tacı, akşam yemeklerinin kurtarıcısı bir soğansız menemen yapacağız? İşte sırasıyla soğansız menemen yapımı ve püf noktaları…

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Soğansız Menemen Yapılışı

Uygun bir tavada veya sahanda zeytinyağı ile tereyağını kızdırın.

Kızdırılmış yağa doğanmış yeşil biberleri ekleyin ve kavurun.

Biberler kavrulduktan sonra doğanmış veya rendelenmiş domateslerinizi ekleyin. Rendelenmiş domates kullanımı daha sulu bir menemen elde etmenizi sağlayacaktır. Seçiminizi damak zevkinize göre yapabilirsiniz.

Domatesleri de ekledikten sonra tuz da ekleyip karışımı suyu azalana kadar pişirin. Burada arzu ederseniz pul biber, karabiber, kekik gibi farklı baharatlar da kullanabilirsiniz.

Domatesler suyunu çektikten sonra yumurtaları zevkinize göre ekleyin. Eğer göz göz yumurta istiyorsanız, suyunu çekmiş karışımın üzerine yumurtaları kırıp kapağını kapatın. Eğer çırpılmış yumurta istiyorsanız yumurtaları bir kenarda çırptıktan sonra ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ekledikten sonra da bir süre karıştırmaya devam edin. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

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Yumurtalar piştikten sonra soğansız menemeniniz servise hazır. Afiyet olsun!

Soğanlı Menemen Tarifi

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

3 adet orta boy domates

4 adet orta boy sivri biber

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Soğanlı Menemen Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da kahvaltıların baş tacı, akşam yemeklerinin kurtarıcısı bir soğanlı menemen yapacağız? İşte sırasıyla soğanlı menemen yapımı ve püf noktaları…

Soğanlı Menemen Yapılışı

Uygun bir tavada veya sahanda zeytinyağı ile tereyağını kızdırın.

Kızdırılmış yağa doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

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Pembeleşmiş soğanların üstüne doğanmış yeşil biberleri ekleyin ve kavurun.

Biberler de kavrulduktan sonra doğanmış veya rendelenmiş domateslerinizi ekleyin. Rendelenmiş domates kullanımı daha sulu bir menemen elde etmenizi sağlayacaktır. Seçiminizi damak zevkinize göre yapabilirsiniz.

Domatesleri de ekledikten sonra tuz da ekleyip karışımı suyu azalana kadar pişirin. Burada arzu ederseniz pul biber, karabiber, kekik gibi farklı baharatlar da kullanabilirsiniz.

Domatesler suyunu çektikten sonra yumurtaları zevkinize göre ekleyin. Eğer göz göz yumurta istiyorsanız, suyunu çekmiş karışımın üzerine yumurtaları kırıp kapağını kapatın. Eğer çırpılmış yumurta istiyorsanız yumurtaları bir kenarda çırptıktan sonra ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ekledikten sonra da bir süre karıştırmaya devam edin. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

Yumurtalar piştikten sonra soğanlı menemeniniz servise hazır. Afiyet olsun!

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