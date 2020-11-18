DHA

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Basına ve kamuoyuna; sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemen'imize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP´den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim."