Menajerimi Ara konusu nedir? Menajerimi Ara oyuncuları kimler? soruları diziseverler tarafından merak konusu oldu. Drama ve komediyi harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında yaşananları merkeze alıyor. Her bölümle birlikte sinema ve dizi sektöründen oyuncular konuk olarak diziye katılır ve kendilerini oynarlar. İşte Menajerimi Ara dizisine dair ayrıntılar...

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara' dizisinin 2020 Ağustos ayında Star TV ekranlarında başlaması bekleniyor.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı menajerler her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kıraç (Barış Falay)

(Barış Falay) Feris (Canan Ergüder)

(Canan Ergüder) Çınar (Fatih Artman)

(Fatih Artman) Dicle (Ahsen Eroğlu)

(Ahsen Eroğlu) Barış (Deniz Can Aktaş)

(Deniz Can Aktaş) Peride (Ayşenil Şamlıoğlu)

Konuk oyuncular

Bu oyuncular dizide kendilerini oynadıkları birer bölümde yer almışlardır.

Tuba Büyüküstün (1. bölüm)

Derya Baykal ve Müjgan Ferhan Şensoy (3. bölüm)