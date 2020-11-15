Menajerimi Ara bu akşam neden yok? Soruları 15 Kasım tarihli Star TV yayın akışında bulunmayacağında izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Peki, Menajerimi Ara yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

MENAJERİMİ ARA BU AKŞAM NEDEN YOK?

STAR TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara bu hafta yayınlanamayacak. Bunun sebebi ise sette yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalarının çıkması sonucu böyle bir karar alındı.

MENAJERİMİ ARA 13. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal tarafından Menajerimi Ara 13. yeni bölümü ile ilgili henüz tarih belirtilmedi. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde de olacaktır.