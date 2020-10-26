Menajerimi Ara artık Pazar akşamları ekrana gelecek. Dün gece 10. bölümüyle eizleyici karşısına çıkan Menajerimi Ara 10. bölümde neler oldu? Menajerimi Ara 11. bölüm ön izlemesi yayınlandı... Dicle Emir cephesinde 11. bölümde neler yaşanacak? Menajerimi Ara 11. bölüm ön izlemesi izle
MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜM TANITIM
— STAR TV (@startv) October 25, 2020
MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.
Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.
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