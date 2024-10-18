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        Haberler Bilgi Ekonomi Memurun fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Memur fazla mesai ücreti açıklandı! 2025 yılı memur 1 saat mesai ücreti ne kadar?

        Memurun fazla mesai ücreti ne kadar oldu?

        2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, devlet memurlarının saatlik fazla mesai ücretlerine zam yapılacak. Teklifin detaylarına bakıldığında, memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 26,7 oranında artırılacağı belirtiliyor. Bu artışla birlikte memurların 2025 yılı itibarıyla alacakları saatlik fazla mesai ücretleri netleşmiş oldu. Zam oranının belirlenmesinin ardından, kamu çalışanlarının ek mesai saatlerinde alacakları ücretler de yeniden hesaplandı. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 01:33 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:35
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        • 1

          Memurun fazla mesai ücreti gündemdeki yerini aldı. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti netlik kazandı. Bu kapsamda, devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri de belli oldu. Peki, 2025 memurun fazla mesai ücreti ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

        • 2

          MEMUR FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

        • 3

          Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

        • 4

          Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek.

          Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödenecek.

        • 5

          YURT İÇİ GÜNDELİKLER

          Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 500 liradan 715 liraya yükselecek.

        • 6

          Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 480 liradan 686 liraya çıkacak.

          Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 680 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 600 lira ödenecek.

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