Memur zammı son durum! Temmuz 2024 En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri öncesi Temmuz memur zammı gündemde yer alıyor. Doktor, hemşire, öğretmen, polis, avukatların memur maaşları da şekillenecek. Peki Temmuz memur zammı ne kadar olacak, en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç? İşte, 2024 memur zammında son durum
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Temmuz memur zammı son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Hatırlanacağı gibi ocak ayında yüzde 49,25 zamla en düşük memur maaşı 32.861 TL'ye yükseltilmişti. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının ardından temmuz ayı en düşük memur maaşı netlik kazanacak. Peki En yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar
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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzdelik dilim belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.