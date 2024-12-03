Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur zammı hesabı yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...