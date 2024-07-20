Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihleri: 2024 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli ve memur maaşlarında zam oranları belli olurken, maaş farkı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı ise 12 bin 500 TL olarak belirlendi. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılmaktadır. Peki, "2024 Temmuz maaş farkları ne zaman yatacak?" İşte 2024 Temmuz emekli ve memur maaş farkının yatacağı tarih...
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Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tahsis numarasına göre yapılan SSK emekli ödemeleri 17-26 arası, Bağkur ödemeleri ise 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılmaktadır. Memur maaşı ise bilindiği gibi her ayın 15'inde ödenmektedir. Peki, "Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Temmuz 2024 maaş farkı ne zaman yatacak?" İşte 2024 memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihi...
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MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
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Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Ay başında zamlar belli olmadan önce emekli maaşı ödemesi yapıldığından memur emeklisi maaş farklarını ayrıca alacak. Ödemenin her dönem olduğu gibi ay sonunda yapılması bekleniyor.
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MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM' lerinden çekebiliyorlar.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?
Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli ücretlerine zam yapılması halinde temmuz ayında emekliler zam almaya hak kazanacak. Fakat ödeme takviminin SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlaması ve SGK aylıklarının 10 bin liraya göre hesaplanıp işlemlerin tamamlanmasından dolayı temmuz ayında zamlar ücretlere yansımayacak.
Yapılan zam oranları, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla temmuz ayındaki farklarla beraber ücretlere yansıyacak.
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EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren ödenmeye başlıyor. Ancak beklenen en düşük emekli maaşına yönelik artış temmuz ayı ödemesine yetişmeyecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ödemelere dair şu ifadeleri kullandı: ''Kanunlaşma süreci var. Yürürlük sürecini mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğiz.''
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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