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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı memur maaşı yattı mı, ayın kaçında yatacak? Ağustos memur maaşı ödeme takvimi 2024

        Memur maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı memur maaşı yattı mı, ayın kaçında yatacak?

        Memur maaşı ödeme tarihleri Ağustos ayında gündeme geliyor. Her ayın belli tarihlerinde yatan memur maaşları zamlanmıştı. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Peki Memur maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı memur maaşı yattı mı, ayın kaçında yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:45
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        • 1

          Memur ve memur emekli maaşı zamlı olarak hesaplara yansıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Peki Memur maaşı ne zaman yatacak?

        • 2

          MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Ağustos ayı memur maaşlarının da 15 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte görevdeki memurların temmuz ayı zamları da netleşti. Memurlar da memur emeklileri gibi 2024’ün ikinci 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün ocak-haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte görevdeki memurların temmuz zammı yüzde 19.31 olacak. Buna göre de en düşük memur maaşı 39.183 liraya çıkacak.

        • 3

          Yeni zamla birlikte; genel müdürün (1/4) maaşı 88.673 lira, öğretmenin (9/1) maaşı 40 bin 824 lira, polis memurunun (8/1) maaşı 52 bin 522 liraya, uzman hekimin (1/4) maaşı 66 bin 174 lira olacak. Memurlar sene başında maaşlarını yüzde 49.25 zamlı almışlardı. Temmuz zammıyla birlikte memurların 2024 yılı zam oranı yüzde 68.56’ya yükselecek.

        • 4
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