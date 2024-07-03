Memphis Depay'dan Türkiye'ye mesaj
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Takımımız, Hollanda'yla karşılaşacak. Hollandalı yıldız Memphis Depay, Türkiye'ye ilişkin, "Cumartesi görüşürüz" dedi.
Giriş: 03.07.2024 - 01:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:57
EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takımımız, adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'da Memphis Depay, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
30 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımız, Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
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