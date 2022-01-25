Kardan ayıyı görenlerin şaşırdığını ifade eden Tekin, "Hatıra olarak kalsın diye fotoğraf çektirenler oluyor. Yetenek babadan geliyor bizde. Bütün kardeşlerimde yetenek var. Kardan eserlerim kalıcı olmuyor eriyor. Ama o anki mutluluk yetiyor bana. Bir huzur, mutluluk veriyor. Kardan ayrıca deve yapmayı düşünüyorum. Kar yeterli yağmadığı için ancak elimizdeki bulunan karlarla bu kadar yapabiliyoruz" diye konuştu.