'Memleketimden İnsan Manzaraları' sergisi Mecidiyeköy Sanat'ta

REKLAM advertisement1

Usta şair Nâzım Hikmet’in başyapıtı “Memleketimden İnsan Manzaraları”, edebî zenginliği, güçlü imge repertuarı ve etkileyici portreleriyle Türkiye’nin dört bir köşesindeki amatör/profesyonel fotoğraf sanatçılarına esin kaynağı oluyor. Nâzım Hikmet Vakfı’nın geçtiğimiz yıl Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile işbirliğinde düzenlediği “Memleketimden İnsan Manzaraları” fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin 51 ilinden 346 katılımcı başvuru yaptı. Yarışmada üç ödül, üç mansiyon verildi ve 15 katılımcının fotoğrafları da sergilenmeye değer görüldü.

Duygu Çeltikli

Mecidiyeköy Sanat’ın ev sahipliği yaptığı, “Memleketimden İnsan Manzaraları” fotoğraf sergisinde; Mustafa Mesut Şık (Birincilik ödülü), Duygu Çeltikli (İkincilik ödülü), Kenan Demir (Üçüncülük ödülü), Abdullah Agâh Öncül (Mansiyon), Emrullah Akgün (Mansiyon), Onur Altunsaray (Mansiyon) ve sergilenmek için seçilen Alper Gülersönmez, Ayhan Maraşlı, Aylin Turnator, Cengizhan Türkoğlu, Elif Yılmaz, Erdal Türkoğlu, Esengül Alıcı, Hakan Aydın, İsmail İkiz, Meriç Aktar, Murat İbranoğlu, Özensel Akarsu, Özkan Bilgin, Serra Kemmer ve Ufuk Turpcan olmak üzere 21 katılımcının toplam 105 fotoğrafı yer alıyor.

Kenan Demir

“Memleketimden İnsan Manzaraları” fotoğraf sergisi, 9-25 Şubat 2024 tarihlerinde Mecidiyeköy Sanat’ta ziyaret edilebilir.