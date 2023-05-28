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Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı

Giriş: 28.05.2023 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
İnce'den Erdoğan'a tebrik
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesini kutladı.

İnce mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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